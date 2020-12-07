Başulu Hatun kimdir, tarihte var mı? Uyanış Büyük Selçuklu'nun Başulu Hatun'u Pınar Töre kimdir?

TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu'nun Başulu Hatun'u bu akşam izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak. Dizide Melikşah'ın ilk eşi ve Sencer'in annesi olan Başulu Hatun'u oyuncu Pınar Töre canlandırıyor. Peki, Başulu Hatun kimdir, tarihte var mı?

BAŞULU HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Dizinin ilk bölümünde Melikşah tahta çıkmak için eşi ve çocuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Nizamülmülk düzenlediği bir oyuna Melikşah’ın eşinin doğum sırasında öldüğünü söyler. Başulu Hatunda Dedekurkut’un obasına yerleştirilir. Başulu hatun oğlu Sencer’i bu obada büyütür ve Sencer vatan sevgisiyle devletin sorun yaşamaması adına Melikşah’ın karşısına çıkmamaya yemin eder.

Dizinin 11. bölümünde ise Sencer'in idam edileceği sırada ortaya çıkarak herkesi şaşırtır.

PINAR TÖRE KİMDİR?

28 Eylül 2020’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide Sencer’in annesi Başulu Hatun’u oyuncu Pınar Töre canlandırmaktadır. Güzel oyuncu son olarak Elimi Bırakma adlı dizide yer almış daha önce ise Bizim Hikaye adlı dizide rol almıştı. Pınar Töre oyunculuk kariyerine ise Karanlıktakiler adlı film ile başlamıştı.

Pınar Töre’nin yer aldığı diziler

2020 – Uyanış Büyük Selçuklu

2019 – Elimi Bırakma

2017 – Bizim Hikaye

2016 – Anne