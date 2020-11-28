Ünlü model Brittany Rhea Phillips'in katili oğlunun babası eski aşkı çıktı

ABD’li model Brittany Rhea Phillips’in oğlunun babası olan eski sevgilisi James Heath Kitchens tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski bir polis olan Kitchens, planlı şekilde cinayetten yargılanacak. 26 yaşındaki model, önceki gün cadde üzerinde yürürken kendisine çarpıp üzerinden geçen aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti. James’in cinayeti ailevi sebeplerden dolayı işleme ihtimalinin yüksek olduğunu açıklandı.