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  • Ünlü model Brittany Rhea Phillips'in katili oğlunun babası eski aşkı çıktı
28 Kasım 2020 Cumartesi 00:20 | Son Güncelleme:

Ünlü model Brittany Rhea Phillips'in katili oğlunun babası eski aşkı çıktı

Ünlü model Brittany Rhea Phillips'in katili oğlunun babası eski aşkı çıktı

Brittany Rhea Phillips'i eski sevgilisi James Heath Kitchens'ın öldürdüğü ortaya çıktı.

ABD’li model Brittany Rhea Phillips’in oğlunun babası olan eski sevgilisi James Heath Kitchens tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski bir polis olan Kitchens, planlı şekilde cinayetten yargılanacak. 26 yaşındaki model, önceki gün cadde üzerinde yürürken kendisine çarpıp üzerinden geçen aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti. James’in cinayeti ailevi sebeplerden dolayı işleme ihtimalinin yüksek olduğunu açıklandı.

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