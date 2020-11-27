İlker Kaleli 'The Serpent' dizisinin kadrosuna dahil oldu

‘Öğretmen’ dizisinin Akif'i İlker Kaleli, yurtdışına açıldı. Oyuncu BBC ve Netflix işbirliğinde hazırlanan ‘The Serpent’ dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Alice Englert gibi isimler de yer alıyor. Vietnam asıllı bir Fransız olan seri katil Charles Sobhraj’ın sıradışı hikayesini anlatan mini dizide Kaleli, 2 bölüm yer aldı. Yönetmenliğini ünlü ‘House of Cards’ dizisini yöneten Tom Shankland’ın yaptığı yapım, yılbaşında izleyici karşısına çıkacak.



1 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak olan dizi, BBC One kanalında ekrana gelecek. Dizinin çekimleri pandemi nedeniyle Mart ayında durdurulmuş ve Tayland’dan İngiltere’ye taşındıktan sonra Ağustos sonunda tamamlanabilmişti.