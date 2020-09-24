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24 Eylül 2020 Perşembe 08:17 | Son Güncelleme:

TV reyting sonuçları: 23 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

TV reyting sonuçları: 23 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı"

23 Eylül Çarşamba gününe ait reyting sonuçları haftanın ortasında en çok izlenen yapımları gösteriyor. Dizi, film ve programlar arasından tercih edilenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor. Dün Akşam FOX TV'de Sen Çal Kapımı yeni bölüm vardı. Star TV'de ise Sefirin Kızı tekrar bölümü yayınlandı.

TV reyting sonuçları her gün sabahın erken saatlerinde belli oluyor. Dün gece izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programların listesi reyting sonuçları ile yapılıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında MasterChef, Sefirin Kızı, Sen Çal Kapımı gibi en çok izlenen yapımlar vardı.

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