TV reyting sonuçları: 23 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

TV reyting sonuçları her gün sabahın erken saatlerinde belli oluyor. Dün gece izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programların listesi reyting sonuçları ile yapılıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında MasterChef, Sefirin Kızı, Sen Çal Kapımı gibi en çok izlenen yapımlar vardı.