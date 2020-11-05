Beren Saat ve Engin Akyürek gibi sevilen isimleri televizyon dünyasına kazandıran ‘Türkiye’nin Yıldızları’ ekranlara geri dönüyor. Yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle izlenen program için hazırlıklara başlandı. Yapımcılığını Suavi Doğan’ın yapacağı programın ocak ayından itibaren ekrana gelmesi planlanıyor.