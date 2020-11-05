Öğretmen'in Gizem'i Afra Saraçoğlu isyan etti: Minik Elif'i prim malzemesi yaptınız

‘Öğretmen’ dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, fırsatçıların İzmir’deki deprem enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in, bir görevlinin elini tuttuğu o anları betimleyip bardakta kullanmasına sinirlendi. ‘Umudunu Kaybetme’ sloganıyla satışa sunulan bardak için firmayı suçlayan Saraçoğlu, ‘’Tiksiniyorum. Siz ne iğrenç ne korkunç ne primci insanlarsınız” dedi.

