05 Kasım 2020 Perşembe 21:15 | Son Güncelleme:
Öğretmen'in Gizem'i Afra Saraçoğlu isyan etti: Minik Elif'i prim malzemesi yaptınız
Afra Saraçoğlu, İzmir depremi enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif'in, bir görevlinin elini tuttuğu o anları betimlenip bardakta kullanılıp satışa sunulmasına adeta ateş püskürdü.
‘Öğretmen’ dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, fırsatçıların İzmir’deki deprem enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in, bir görevlinin elini tuttuğu o anları betimleyip bardakta kullanmasına sinirlendi. ‘Umudunu Kaybetme’ sloganıyla satışa sunulan bardak için firmayı suçlayan Saraçoğlu, ‘’Tiksiniyorum. Siz ne iğrenç ne korkunç ne primci insanlarsınız” dedi.