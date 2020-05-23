Türkan Şoray ilk film setinden karesini paylaştı! Filiz Akın'dan yorum gecikmedi

Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. 1960 yılında Yeşilçam’a adım atan Şoray, ilk olarak ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ filmiyle kamera karşısına geçti. Son olarak ‘Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam’ dizisinde rol alan 74 yaşındaki Şoray, kariyerinin ilk yıllarına ait bir kareyi paylaştı. Oyuncu siyah- beyaz gönderinin altına “Yaş 15-16...İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor” notunu düştü. Filiz Akın da yakın dostunun paylaşımına “Star doğmak böyle bir şey. Bazıları olmak ister, bazıları komşu kızıyla gitti sette ne olduğunu anlamadan olur ve bu gerçek hiç değişmez. Sultan arkadaşım” mesajını yazdı. Şoray da kalp emojisiyle karşılık verdi.

Türkan Şoray “Yaş 15-16...” paylaşımıyla hayran bıraktı.