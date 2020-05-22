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  3. Caner Erkin ile Şükran Ovalı bu kez şaşırttı! Aşklarını bakın nereye yazdılar
22 Mayıs 2020 Cuma 20:19 | Son Güncelleme:

Caner Erkin ile Şükran Ovalı bu kez şaşırttı! Aşklarını bakın nereye yazdılar

Caner Erkin ile Şükran Ovalı bu kez şaşırttı! Aşklarını bakın nereye yazdılar

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seren Caner Erkin ile Şükran Ovalı, bu kez şaşırttı. İkili, bahçelerindeki taşa isimlerinin baş harflerini yazdırdı.

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, aşklarını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren ünlü çift, bu kez aşklarını taşa kazıdı! Geçtiğimiz aylarda Emirgan’dan Beykoz Konakları’na taşınan ünlü çift, evlerinin dizaynını yavaş yavaş tamamlamaya başladı. Bahçelerinde düzenlemeler yapan ünlü çiftin romantik detayları da Instgram hesaplarında ortaya çıktı. Ormana bakan geniş bahçeli, lüks bir evde yaşayan ikili, havuzun yanında yer alan taşların üzerine baş harfleri olan Ş ve C yazdırdı. Şükran Ovalı’nın paylaşımıyla ortaya çıkan bu romantik detay da hayranlarının dikkatlerinden kaçmadı.

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