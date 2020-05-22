Caner Erkin ile Şükran Ovalı bu kez şaşırttı! Aşklarını bakın nereye yazdılar

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, aşklarını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren ünlü çift, bu kez aşklarını taşa kazıdı! Geçtiğimiz aylarda Emirgan’dan Beykoz Konakları’na taşınan ünlü çift, evlerinin dizaynını yavaş yavaş tamamlamaya başladı. Bahçelerinde düzenlemeler yapan ünlü çiftin romantik detayları da Instgram hesaplarında ortaya çıktı. Ormana bakan geniş bahçeli, lüks bir evde yaşayan ikili, havuzun yanında yer alan taşların üzerine baş harfleri olan Ş ve C yazdırdı. Şükran Ovalı’nın paylaşımıyla ortaya çıkan bu romantik detay da hayranlarının dikkatlerinden kaçmadı.

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