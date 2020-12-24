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  • Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir? Melikhan Kılıçarslan mesleği ne, nereli?
24 Aralık 2020 Perşembe 10:39 | Son Güncelleme:

Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir? Melikhan Kılıçarslan mesleği ne, nereli?

Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir" Melikhan Kılıçarslan mesleği ne, nereli"

Adanalı dizisinde bir dönem Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak sevgilisi Melikhan Kılıçaslan ile Eylül ayında nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yapmıştı. Peki, Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir? Melikhan Kılıçarslan mesleği ne, nereli?

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile Eylül ayında dünyaevine girdi. Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yapmıştı. Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir? Melikhan Kılıçarslan mesleği ne, nereli? gibi soruların yanıtları yeniden merak konusu oldu.

TUĞÇE ÖZBUDAK'IN EŞİ MELİKHAN KILIÇARSLAN KİMDİR?

Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan 21 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Etimesgut Belediyespor'da kaleci görevini üstlenmiştir, şuanda Altındağ Spor'da kalecidir. İstanbullu olan Melikhan Kılıçarslan kariyeri boyunca birçok futbol takımında oynamıştır.

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