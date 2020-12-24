Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile hayatımıza giren Tuğçe Özbudak değişimi ile sık sık adından söz ettiyor. Ünlü oyuncu Özbudak bugün Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli? Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak kimdir, evli mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

ADANALI DİZİSİNİN PINAR'I TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde “Pınar” rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuğa “Aloya” adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.

21 Eylül 2019'da nişan yapan 1982 doğumlu Özbudak, kendisinden 12 yaş küçük 1994 doğumlu Melikhan Kasım Kılıçarslan'la 2020 yılında evlendi.

Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir? Melikhan Kılıçarslan mesleği ne, nereli?

TUĞÇE ÖZBUDAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aloya Zeynep - 2006

Kod Adı- Başak Yörükoğlu 2006

El Gibi Elif - 2006

Kod Adı: Kaos - Başak Yörükoğlu 2006

Kuzey Rüzgarı - Canan 2007-2008

Son Ders: Aşk ve Üniversite - Kübra 2007

Yalan Dünya - İpek 2006

Adanalı - Pınar 2008-2010

Gece Gündüz Aynur - 2009

Memur Muzaffer - Gizem 2007

Yusuf Yusuf - Zeynep 2015