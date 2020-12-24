Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli? Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak kimdir, evli mi?
Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak bugün Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Değişimi ile sürekli gündeme gelen ünlü oyuncu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli? Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak kimdir, evli mi? gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte hakkında tüm merak edilenler...
Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile hayatımıza giren Tuğçe Özbudak değişimi ile sık sık adından söz ettiyor. Ünlü oyuncu Özbudak bugün Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli? Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak kimdir, evli mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.
ADANALI DİZİSİNİN PINAR'I TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?
Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde “Pınar” rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuğa “Aloya” adlı dizi ile başlamıştır.
İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.
21 Eylül 2019'da nişan yapan 1982 doğumlu Özbudak, kendisinden 12 yaş küçük 1994 doğumlu Melikhan Kasım Kılıçarslan'la 2020 yılında evlendi.
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TUĞÇE ÖZBUDAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Aloya Zeynep - 2006
Kod Adı- Başak Yörükoğlu 2006
El Gibi Elif - 2006
Kod Adı: Kaos - Başak Yörükoğlu 2006
Kuzey Rüzgarı - Canan 2007-2008
Son Ders: Aşk ve Üniversite - Kübra 2007
Yalan Dünya - İpek 2006
Adanalı - Pınar 2008-2010
Gece Gündüz Aynur - 2009
Memur Muzaffer - Gizem 2007
Yusuf Yusuf - Zeynep 2015