Tuba Büyüküstün ile '20 Dakika' dizisinde başrol oynayan İlker Aksum'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Instagram’da canlı yayına katılan ünlü isim, “30 bölümlük bir işti. Bazen para için iş yapıyorsun, bazen üstüne para verdiğin projeler oluyor. Kör topal bu yaşa geldik” sözleriyle dikkat çekti. 30 bölüm planlanan dizi, 25 bölümü yayınlanmıştı.