26 Mayıs 2020 Salı 23:38 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün ile '20 Dakika' dizisinde başrol oynayan İlker Aksum'dan yıllar sonra gelen itiraf!
Oyuncu İlker Aksum'dan yıllar sonra gelen itiraf! 2013 yılında Tuba Büyüküstün ile '20 Dakika' isimli dizide başrol oynayan Aksum, diziyi bir Arap prensinin siparişi üzerine çektiklerini söyledi.
Instagram’da canlı yayına katılan ünlü isim, “30 bölümlük bir işti. Bazen para için iş yapıyorsun, bazen üstüne para verdiğin projeler oluyor. Kör topal bu yaşa geldik” sözleriyle dikkat çekti. 30 bölüm planlanan dizi, 25 bölümü yayınlanmıştı.