Cengiz Kurtoğlu canlı yayından para alanları eleştirdi!

Sunucu Palet Zengin’in Instagram yayına katılan Kurtoğlu, “Biz anamızın karnından sanatçı doğmadık. Bizi halk bugünlere getirdi. O yüzden ben kimseyi anlamak istemiyorum, bıraksınlar bu egolarını çıkıp insanları mutlu etsinler, yayınlara katılsınlar. Ne kaybedecekler. Sohbet edip insanları mutlu ediyoruz” dedi.