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  3. Cengiz Kurtoğlu canlı yayından para alanları eleştirdi!
26 Mayıs 2020 Salı 19:54 | Son Güncelleme:

Cengiz Kurtoğlu canlı yayından para alanları eleştirdi!

Cengiz Kurtoğlu canlı yayından para alanları eleştirdi!

Cengiz Kurtoğlu, karantina döneminde canlı yayın yapan sanatçıların ücret almasını eleştirdi.

Sunucu Palet Zengin’in Instagram yayına katılan Kurtoğlu, “Biz anamızın karnından sanatçı doğmadık. Bizi halk bugünlere getirdi. O yüzden ben kimseyi anlamak istemiyorum, bıraksınlar bu egolarını çıkıp insanları mutlu etsinler, yayınlara katılsınlar. Ne kaybedecekler. Sohbet edip insanları mutlu ediyoruz” dedi.


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