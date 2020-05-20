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  3. Tolgahan Sayışman'ın çocukluk hayaline korona engeli

Tolgahan Sayışman'ın çocukluk hayaline korona engeli

Tolgahan Sayışman'ın çocukluk hayaline korona engeli

Manisa'dan BMW marka eski model motosiklet satın alan Tolgahan Sayışman, şehirler arası giriş çıkış yasağı nedeniyle motorunu teslim alamadı.

Motosiklet tutkunu oyuncu Tolgahan Sayışman, garajına yeni bir motosiklet daha ekledi. Daha önce 200 bin TL değerinde Triump Rochet marka motosiklet sipaşiri veren oyuncu, bu sefer çocukluğunda hayalini kurduğu BMW R80 marka eski model motosiklet için harekete geçti. Oyuncu tüm aramaları sonucunda hayalindeki motoru Manisa’da buldu ve satın aldı. Ancak oyuncu koronavirüsle mücadele kapsamında şehir giriş çıkışlarında yasak olması nedeniyle motorunu teslim alamadı.. Yasağın bir an önce sona ermesini bekleyen Sayışman, motorunu kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu. Motorun tamiri ve modifiyesi için 120 bin TL ayırdı.

Tolgahan Sayışman, motoru için evine tamirhane kurdu. 

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