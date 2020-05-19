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  3. Kubilay Aka sözleriyle şaşırttı! 'Çapkınlıkta dijital takılıyorum'

Kubilay Aka sözleriyle şaşırttı! 'Çapkınlıkta dijital takılıyorum'

Kubilay Aka sözleriyle şaşırttı! 'Çapkınlıkta dijital takılıyorum'

Miray Daner ile sevgili olduğu dönemde sosyal medyadaki mesajları ifşa olan Kubilay Aka, sözleriyle şaşırttı: “Mektup yazmam, dijital takılıyorum.”

Miray Daner'i aldattığı Instagram’da kızlara attığı mesajlarla ortaya çıkan Kubilay Aka’yı, rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu fena ti’ye aldı. ‘Aşk 101’ dizisinde rol alan Pınar Deniz , Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Kaan Urgancıoğlu, önceki gün soru – cevap yaptı. 

Keyifli geçen sohbette Yazıcıoğlu, Aka’nın çapkınlıklarına gönderme yaparak “Hiç mektup yazdın mı? Sen romantik bir adamsın Instagram’da çok gördük zamanında” dedi. Bunun üzerine Kubilay Aka, “Mektup yazmadım dijital takılıyorum. Evet” yanıtını verdi. Kubilay Aka’nın o dönem kabul etmediği yazışmalarının gerçekliliği de yeniden düşündürttü.


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