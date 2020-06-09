Temizlik Benim İşim sezon finali mi yaptı? Temizlik Benim İşim yeni bölüm neden yok?

Temizlik Benim İşim yeni bölüm için heyecanla televizyon karşısına geçen seyirciler, yarışmanın yayınlanmadığını gördüler. Hal böyle olunca da Temizlik Benim İşim sezon finali mi yaptı? sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu ise Kadir Ezildi üstleniyor. Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Hafta içi her gün saat 14.00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen yarışma Temizlik Benim İşim 5 Haziran Cuma günü ekranlara gelen son bölümüyle sezon finali yaptı.

Temizlik Benim İşim yeni bölüm, sezon finali yapması nedeniyle bu hafta ekranlara gelmedi.

Temizlik Benim İşim sezon finali birincisi belli oldu! Temizlik Benim İşim 5 Haziran Cuma günü birincisi kim?

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİMDİR?

Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. Temizlik Benim İşim dış sesi olarak değerlendirilen bir diğer isim ise Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.