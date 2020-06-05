Temizlik Benim İşim 5 Haziran Cuma günü kim kazandı? Temizlik Benim İşim sezon finali birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim sezon finali ile 5 Haziran Cuma günü seyirci ile buluştu. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan yarışma saat 14.00’da başlıyor. 5 farklı yarışmacı her gün farklı evlere giderken temizlik becerilerini sergiliyor ve sonrasında da değerlendirmeye alınıyorlar. Temizlik Benim İşim 5 Haziran kim kazandı? Yanıtı sizlerle…

TEMİZLİK BENİM İŞİM SEZON FİNALİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim’de sezon finali haftası yaşandı. 5 Haziran Cuma günü yayınlanan son bölümde kazanan yarışmacı belli oldu.

Bu hafta 3 kişi 12'şer puan alarak haftanın 3.sü oldu.

Üçüncü olan yarışmacılar; Elsin, Gizem ve Sevgi oldu.

Sezon finalinin birincisi ve 10 bin liranın sahibi ise Emine oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİMDİR?

Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. Temizlik Benim İşim dış sesi olarak değerlendirilen bir diğer isim ise Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.