08 Aralık 2020 Salı 00:13 | Son Güncelleme:
Taş fırın erkeği Tamer Karadağlı'dan eski eşi Arzu Balkan'a Osmanlıca mektup
Çocuklar Duymasın dizisinde taş fırın erkek Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, 25 yıl önce asker ocağından eski eşi Arzu Balkan'a yazdığı ‘Osmanlıca' mektubu yayınladı.
Mektubu yazarken Gaziantep Orduevi’nin kütüphanesindeki kitaplardan faydalandığını söyleyen Tamer Karadağlı, “Arzu, Shakespare İngilizcesi diyeceğimiz ağır bir İngilizce ile mektup yazmıştı. Asker mektupları açılıp okunur ya, okunmasın diye böyle bir şey yapmış. Ben de altta kalmamak için Osmanlıca olarak duygularımı anlattığım bir mektup yazdım. Eski ilişkiler ne kadar temiz ve emek verilen şeylermiş” dedi.