Taş fırın erkeği Tamer Karadağlı'dan eski eşi Arzu Balkan'a Osmanlıca mektup

Mektubu yazarken Gaziantep Orduevi’nin kütüphanesindeki kitaplardan faydalandığını söyleyen Tamer Karadağlı, “Arzu, Shakespare İngilizcesi diyeceğimiz ağır bir İngilizce ile mektup yazmıştı. Asker mektupları açılıp okunur ya, okunmasın diye böyle bir şey yapmış. Ben de altta kalmamak için Osmanlıca olarak duygularımı anlattığım bir mektup yazdım. Eski ilişkiler ne kadar temiz ve emek verilen şeylermiş” dedi.

