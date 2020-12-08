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  • Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem'in eşofmanı Cem Yılmaz'ın oldu
08 Aralık 2020 Salı 00:44 | Son Güncelleme:

Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem'in eşofmanı Cem Yılmaz'ın oldu

Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem'in eşofmanı Cem Yılmaz'ın oldu

‘Hababam Sınıfı’, ‘Süt Kardeşler’ ve ‘Canım Kardeşim’ filmlerinin yönetmeni merhum Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, Şener Şen’in canlandırdığı Badi Ekrem’in eşofman takımını Cem Yılmaz’a verdiğini söyledi. Eğilmez, Twitter’dan sürekli kendisinden istenen eşofman takımıyla ilgili “Badi Ekrem’in tüm takımını Cem Yılmaz’a hediye ettim. Alt-üst düdük takımı ne varsa hepsi kendisinde” dedi. 

‘Hababam Sınıfı’ filminde Şener Şen’in oynadığı Badi Ekrem’in eşofmanı büyük bir ilgi görmüştü. 

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