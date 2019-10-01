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  3. Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu

Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu

Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğarken, son paylaşımı da yürekleri burktu.

Bir süredir akciğer kanseriyle savaşan Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında vefat etti. Usta sanatçının ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü acısını sosyal medyada dile getirdi. Ünlüoğlu'nun Instagram'da son olarak 'Kuşlar' notuyla paylaştığı fotoğrafı ise yürekleri burktu.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, Ünal Kaplan rolünü üstlenmişti. Ayrıca oyuncunun doktorları, Ünlüoğlu'nun ailesine 2 gün önce 'Her an her şeye hazır olun' dediği öğrenildi.

Tarık Ünlüoğlu perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının cenaze töreni henüz netlik kazanmadı.

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