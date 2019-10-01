Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ile ilgili kahreden ayrıntıyı, Oya Başar açıkladı: '15 dakika içerisinde hayatını kaybetti'

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün öğlen saatlerinde akciğer rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasında derin bir üzüntüyle kaşılandı.

Aksam.com.tr'den Ferit Ömeroğlu'nun ulaştığı ünlü oyuncu Oya Başar, Oktay Kaynarca ve Sedat Kalkavan Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgili duygularını paylaştılar.

OYA BAŞAR: "15 DAKİKA İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Dünürü ve aynı zamanda rol arkadaşı olan Oya Başar Ünlüoğlu'nun vefatı ile ilgili, "Canım.. Canımız... Canım arkadaşım... Çok erken gitti aramızdan... Sürekli görüşüyorduk. Dün akşam görüşemedik sadece... Bugünde vefatını öğrendik. Hastanedeydi. Tedavi görüyordu. Yoğun bakıma alındıktan 15 dakika sonra hayatını kaybetti" dedi.

OKTAY KAYNARCA: "AİLE DOSTUMU KAYBETTİM"

Sesinden çok üzgün olduğu anlaşılan Oktay Kaynarca ise, "Acımız oldukça taze... Bir ağabeyimi, aile dostumu kaybettim. Çok değerli bir ustamızdı.. Başımız sağolsun" dedi.

SEDAT KALKAVAN: "İNANMAK ÇOK GÜÇ..."

Anılarını gözyaşlarımız gülücüklerimize karışarak paylaştık daha hastahane taziyesinde. İnanmak çok güç. Sanki kapıdan girecek ve hadsizler ben ölecek adammıyım hepinizi uğurlamadan gitmem diyeceksin sanki. 20 yıllık oyunculuk geçmişimde hem insan olarak hem meslektaşınız olarak senden çok şey öğrendim be Tarık abim. Çok şey kattın hayatına dokunduğun herkese. Allah rahmet eylesin..

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu bir süredir akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle tedavi görüyordu.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Birçok filmde ve dizide rol alan ünlü oyuncu son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandırıyordu.

Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu