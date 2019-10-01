Tarık Ünlüoğlu eşi kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında?

Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan meral edilen isimler arasında yerini aldı. Gülenay Kalkan kimdir? Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun akciğerlerinde sorun olduğu açıklanmıştı. Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan, Türk oyuncu. 26 Nisan 1950'de Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Kalkan Bugünün Saraylısı gibi bilinen birçok dizide rol almıştır.

Kocan Kadar Konuş filminde Efsun'un annesine hayat vermiştir.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu.