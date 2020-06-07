Taha Duymaz'ın hesabı neden kapatıldı? Taha Duymaz'dan Instagram hesabına ilişkin açıklama geldi!

Taha Duymaz’ın Instagram hesabı neden kapatıldı? sorusunun yanıtı şu sıralar gündemde sıkça konuşuluyor. Yaptığı yemek videolarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşan ve adeta fenomen haline gelen Duymaz’ın 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyordu. Kapatılan Instagram hesabına ilişkin Taha Duymaz’dan açıklama geldi. Ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHA DUYMAZ’IN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Taha Duymaz'ın canlı yayında bir takipçisine ettiği hakaretten dolayı 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Duymaz’ın hakareti sonrası hesap çok sayıda kişi tarafından şikayet edildi. Şikayet sonrası ise 1 milyon takipçiye sahip olan hesap kapatılmış oldu.

Konuya ilişkin Taha Duymaz’dan gelen açıklama ise şöyle oldu;

“Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.”

Taha Duymaz kaç yaşında? Taha Duymaz kimdir, nereli?