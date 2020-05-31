Taha Duymaz kimdir, nereli? Yemek videoları ile gündemde olan Taha Duymaz kaç yaşında?

Sosyal medyada yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz kimdir, nereli? sorularının yanıtı sıkça araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Taha Duymaz çektiği yemek tarifi videolarıyla kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi ve ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı. Genç aşçı, Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oluyor. Taha Duymaz kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler…

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha’nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.

“İYİ BİR AŞÇI OLMAK İSTİYORUM”

Taha Duymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 kardeş olduklarını ve küçüklükten bu yana mutfak işlerine ilgi duyduğunu belirtti.

Elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yapıp sosyal medyada paylaştığını anlatan Duymaz, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Küçüklükten beri yemek yapmaya ilgim var. Anneme sürekli mutfak işlerinde yardım ederim. Çoğu zaman akrabalarım ve eve gelen misafirler, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' diyerek beni ayıpladılar ama yılmadım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum."