Survivor voleybol maçını kim kazandı? 7 Mayıs Survivor voleybol oyununu kim kazandı?
Survivor voleybol oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlediği Survivor'ın 7 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan, Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik'e karşı voleybol maçı oynadılar. Geçtiğimiz hafta oynanan maçın rövanş niteliğindeki karşılaşmada renkli dakikalar yaşandı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı?
Survivor’ın 7 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde Acun Medya ve Nisa – Evrim ikilisi arasında voleybol maçı oynandı. Geçtiğimiz hafta oynanan maçı 3-2 Acun Medya kazanmıştı. Bu haftaki maçı kazanacaklarına inanan Evrim ve Nisa takdir edilecek performans sergiledi. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? İşte 7 Mayıs Survivor’da yaşananalar...
SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor’da geçtiğimiz hafta oynanan voleybol karşılaşması izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Acun Medya takımından Acun Ilıcalı ile İrem Kanan yarışmacılardan Nisa ve Evrim’e karşı mücadele etmiş ve Acun Medya maçı 3-2 kazanmıştı. Yarışmanın 7 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde yine aynı isimler rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Nisa ve Evrim bu sefer maça kazanmaya inançlıydı. Oyunun kazananı henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor...