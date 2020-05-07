Survivor voleybol maçını kim kazandı? 7 Mayıs Survivor voleybol oyununu kim kazandı?

Survivor’ın 7 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde Acun Medya ve Nisa – Evrim ikilisi arasında voleybol maçı oynandı. Geçtiğimiz hafta oynanan maçı 3-2 Acun Medya kazanmıştı. Bu haftaki maçı kazanacaklarına inanan Evrim ve Nisa takdir edilecek performans sergiledi. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? İşte 7 Mayıs Survivor’da yaşananalar...



SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor’da geçtiğimiz hafta oynanan voleybol karşılaşması izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Acun Medya takımından Acun Ilıcalı ile İrem Kanan yarışmacılardan Nisa ve Evrim’e karşı mücadele etmiş ve Acun Medya maçı 3-2 kazanmıştı. Yarışmanın 7 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde yine aynı isimler rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Nisa ve Evrim bu sefer maça kazanmaya inançlıydı. Oyunun kazananı henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor...

Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında ve nereli?