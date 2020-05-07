Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında ve nereli?

Survivor İrem kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da voleybol karşılaşması ile adından söz ettiren İrem Kanan’ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Oynanan voleybol karşılaşmasında Evrim ve Nisa’ya karşı Acun Ilıcalı ile birlikte mücadele eden İrem başarılı performans sergiledi. İrem Kanan nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SURVIVOR İREM KANAN KİMDİR?

Survivor’da voleybol maçıyla dikkat çeken İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile 2006 yılından beri evli. Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka’nın yaptığı çiftin iki çocuğu var. Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.