Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 Ünlüler Mert Öcal'ın oynadığı diziler

Mert Öcal, Survivor 2020 kadrosunda bulunuyor. “Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları araştırılıyor. TV 8’in sevilen yarışması Survivor bu akşam başlıyor. Survivor 2020 yarışması Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılacak. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında Mert Öcal’da yer alıyor. Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçilen Öcal, 14’üncü sezonuyla ekranlara gelen Arka Sokaklar ekibinde Tarık karakterine hayat veriyor. İşte merak edilen soruların yanıtları

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakterine hayat veriyor.

ARKA SOKAKLAR’IN YAKIŞIKLI OYUNCUSU MERT ÖCAL AKŞAM CUMARTESİ’YE KONUŞTU

Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçilen Mert Öcal, 14’üncü sezonuyla ekranlara gelen Arka Sokaklar ekibine katıldı. Ünlü oyuncuyla oyunculuğu ve diziyi konuştuk.

14 sezonluk uzun bir dizi serüveni ‘Arka Sokaklar’ Böyle başarılı bir projede olmak nasıl bir duygu?

Elbette 14 yıldır izleyici tarafından sıkı takip edilen ve reytingleri her zaman en üst sıralarda olan bir işte olmak mutluluk verici. Keyifli ve samimi bir ortamda şahane bir ekiple birlikte çalışıyorum.

Daha önce Arka Sokaklar’ı izlemiş miydiniz? Takipçisi miydiniz dizinin?

Yoğun çalışma şartları sebebiyle her bölümünü takip edemesem de denk geldikçe izliyordum tabii.