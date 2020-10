'Bende iz bırakacak bir rolde oynamak istiyorum'

yeliz.coskun@aksam.com.tr

ARKA SOKAKLAR’IN YAKIŞIKLI OYUNCUSU MERT ÖCAL AKŞAM CUMARTESİ’YE KONUŞTU

14 sezonluk uzun bir dizi serüveni ‘Arka Sokaklar’… Böyle başarılı bir projede olmak nasıl bir duygu?



Elbette 14 yıldır izleyici tarafından sıkı takip edilen ve reytingleri her zaman en üst sıralarda olan bir işte olmak mutluluk verici. Keyifli ve samimi bir ortamda şahane bir ekiple birlikte çalışıyorum.

Daha önce Arka Sokaklar’ı izlemiş miydiniz? Takipçisi miydiniz dizinin?

Yoğun çalışma şartları sebebiyle her bölümünü takip edemesem de denk geldikçe izliyordum tabii.

Ekibe kolay uyum sağladınız mı?

Daha önce Erler Film’le birçok iş yaptığım için ekibin bir kısmını tanıyordum zaten. Yeni tanıştıklarımla da uyum içinde çalışıyoruz. Hem tüm oyuncu kadromuzun hem de kamera arkası ekibimizin enerjisi çok güzel.

Kötü bir karakteri canlandırıyorsunuz. İzleyici sizi nasıl karşıladı?

Bence izleyici oynadığım karaktere saygı duyuyor. İşleri karıştıran, kötü bir adam olmasına rağmen Tarık’ı kabul etti izleyici.

ÇEKİMDE MERT’İ TANIMIYORUM

Canlandırdığınız rolle Mert Öcal arasında benzerlik var mı?

Hayır, hiçbir benzerlik yok. Salt kötü bir karaktere hayat veriyorum, ‘kamera’ dendiği an Mert’le bütün bağlantılarımız kesiliyor.

Komedi, dram, aksiyon… Hangi tür projede yer almayı seviyorsunuz?

Bir projede dikkat ettiğim en önemli unsur, senaryodur. Tercih yapacak olursam aksiyon ve dram türündeki projelerde olmayı daha çok seviyorum.

Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçildiniz. En yakışıklı erkek olarak anılmak neler hissettiriyor?

Bu sektöre giriş yapmanızda bu dereceler fayda sağlıyor tabii ama sonrasında yakışıklı olmanız değil, nasıl biri olduğunuz, işinizi nasıl yaptığınız, çalıştığınız insanlarla iletişiminizin nasıl olduğu daha önemli bir hal alıyor.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALMAYI SEVİYORUM

Geçtiğimiz günlerde biniciliğe başladığınıza dair bir haber çıkmıştı. Ne kadar zamandır binicilikle uğraşıyorsunuz? Oyunculuk dışında nelerle uğraşıyorsunuz?

Bir yıl oldu biniciliğe başlayalı. Çok keyif aldığım bir spor. Hayvanları ve doğayı çok sevdiğim için artık benim için vazgeçilmez oldu diyebilirim. Oyunculuk dışında ticari projelerim var, kalan kısımda diğer işlerimle ilgileniyorum. Her fırsatta da spor yapıp kamp yapmaya çalışıyorum. Doğayla baş başa kalmak beni çok rahatlatıyor.

‘Kariyerimin dönüm noktası’ dediğiniz bir proje var mı?

Uzun dönem komedi ağırlıklı işlerde rol aldığım için “İsimsizler” dizisi benim için farklı bir proje olmuştu.

Her rol oyuncuda iz bırakırmış. Sizde iz bırakan rolünüz hangisiydi?

Henüz iz bırakan bir rol olmadı benimde bu aralar beklediğim şey ben de iz bırakacak bir karakteri canlandırmak.