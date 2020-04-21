Survivor Ezgi kimdir? Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ezgi kaç yaşında? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8’in sevilen yarışma programı Survivor’da heyecan her geçen gün daha fazla artıyor. Yarışmacılar arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu da izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Haberimiz içerisinden Survivor Ezgi hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor yarışmacıları arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yapan Ezgi Hocaoğlu Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Hocaoğlu 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Ezgi, şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.