Survivor Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor’ın sevilen yarışmacısı Elif Yıldırım Gören izleyenleri korkuttu! Yarışmanın 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Elif ve Nisa’nın sakatlanması ise izleyicileri ve yarışmacıları korkuttu. İzleyiciler “Survivor Elif sakatlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. Haberimiz içerisinden Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR ELİF’E NE OLDU, SAKATLANDI MI?

Survivor’ın 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde Elif’in başına gelenler hem ekran başındakileri hem de yarışmacıları korkuttu. Boynundan sakatlanan Elif’e müdahaleyi hemen oradaki Doktor Metin Kuş yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif’in akıbeti yeni bölümde belli olacak.

SURVİVOR ELİF KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan, sakin ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış Milli Sporcumuz Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVIVOR ELİF BOYU KAÇ?

Elif Yıldırım Gören’in boyu 1.70 kilosu ise 55 kg’dır.