Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Nisa sakatlandı mı? Herkesi korkuttu!

Survivor’da Nisa ve Elif’in düşmesi olay oldu! Tv8 ekranlarının sevilen yarışmasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı dokunulmazlık oyununda Sercan Yıldırım ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda Nisa’nın ayağı takıldı ve yüksekten yere sert bir şekilde düştü. Olayı gören yarışmacılar Nisa’ya yardım etmek için koşarken müdahaleyi Doktor Metin Kuş yaptı. İzleyiciler de “Survivor Nisa sakatlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. İşte Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilenler...



SURVIVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde Nisa’nın düşüşü izleyicileri ve yarışmacıları korkuttu! Dokunulmazlık oyunu sırasında Sercan Yıldırım’a karşı mücadele veren Nisa parkurda koşarken ayağı takıldı ve yüksek bir mesafeden yere düştü. Nisa’nın düşmesi ile birlikte bütün yarışmacılar çığlık atıp yarışmacının yanına giderken olaya ilk müdahaleye Doktor Metin Kuş yaptı. Yarışmacının sağlık durumu hakkında merak edilen detaylar birazdan belli olacak.

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020 kadrosunda yer Nisa Bölükbaşı konuşma tarzı ve yarışmada yaşadığı bazı diyaloglar nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Survivor Nisa 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag'da doğmuştur. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

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