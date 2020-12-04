Survivor 2021 yarışmacıları kim? 2021 Survivor ne zaman başlıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı Survivor 2021'in başlayacağı tarihi açıklamazken kadroya katılacak isimler ortaya çıkmaya başladı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Cemal Hünal'ın Survivor yeni sezon ilk yarışmacısı olacağını duyurdu.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM?

Acun Ilıcalı Survivor 2021'de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal'ın Survivor'a gideceğini duyurdu.

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Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

2021 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021'in ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.