Issız Adam Cemal Hünal Survivor 2021'de! Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, filmleri neler?

Acun Ilıcalı tarafından Instagram hikaye kısmında fotoğrafı paylaşılan Cemal Hünal için ünlü yapımcı Issız Adam, Issız Ada notunu düştü. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini duyurdu. Bu açıklama ile birlikte Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Cemal Hünal filmleri ve dizileri neler? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cemal Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.