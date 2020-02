Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor yarışmacıların arasında kimlerin olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2020’de kimler var? TV 8’de ekrana gelen yarışma bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. 16 Şubat’ta başlayacak ve ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek olan Survivor Türkiye’nin kadrosu haberimizde sizlerle.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV 8’de yayınlanan yarışma 16 Şubat’ta başlayacak.

İŞTE 2020 SURVİVOR YARIŞMACIARI

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Survivor'ın eski şampiyonlarından ve Arka Sokaklar dizisinin yıldızlarından Uğur Pektaş ve şarkıcı ve oyuncu Emrah'n oğlu Tayfun Erdoğan kadroda yer alacak isimler arasında bulunuyor.

Acun Ilıcalı son açıklamasında Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

Yapılan son açıklamada MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz’un ve DJ Cemal Can Canseven’in de kadroda olacağı duyuruldu.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988 doğumlu Yasin Obuz, çocukluğundan beri spor yapıyor. Sirkeci'de küçük bir işletmesi olan Onuz, geçen sezon Masterchef yarışmasındaki performansıyla adından söz ettirdi.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

DJ CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.