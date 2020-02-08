Survivor 2020 kadrosunda kimler var? İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı tam kadro isimler
Survivor 2020 kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor kadrosundaki bazı isimler açıklanmıştı. Bugün yayınlanan tanıtımlarda Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler tam kadro yer aldı. 16 Şubat'ta başlayacak Survivor kadrosu heyecanla bekleniyordu. İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı tam kadro isimler haberimizde..
Survivor ünlüler ve gönüllüer takımında kimler var? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor 2020 fragmanı için geri sayım sürüyor. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak Survivor'da ünlüler takımı ile gönüllüler takımı tanıtımları yayınlandı. İşte Survivor tutkunlarının heyecanla beklediği takımlar..
2020 SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI TANITIMI İZLE
ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Mert Öcal - Oyuncu
Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu
Uğur Pektaş -
Sercan Yıldırım - Milli futbolcu
Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni
Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu
Aycan Yanaç - Milli futbolcu
Elif Gören- Milli atlet
Barış Murat Yağcı - Oyuncu
Tuğba Melis Türk - Oyuncu
Ersin Korkut - Oyuncu
2020 SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI TANITIMI İZLE
GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Fatma
Burak
Meryem
Sadık Ardahan
Evrim
Cemal Can
Makbule
Ceyhun
Tayfun Erdoğan
Nisa
Yasin Obuz