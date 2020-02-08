Survivor 2020 kadrosunda kimler var? İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı tam kadro isimler

Survivor ünlüler ve gönüllüer takımında kimler var? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor 2020 fragmanı için geri sayım sürüyor. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak Survivor'da ünlüler takımı ile gönüllüler takımı tanıtımları yayınlandı. İşte Survivor tutkunlarının heyecanla beklediği takımlar..



2020 SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI TANITIMI İZLE



ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Mert Öcal - Oyuncu

Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu

Uğur Pektaş -

Sercan Yıldırım - Milli futbolcu

Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni

Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu

Aycan Yanaç - Milli futbolcu

Elif Gören- Milli atlet

Barış Murat Yağcı - Oyuncu

Tuğba Melis Türk - Oyuncu

Ersin Korkut - Oyuncu

2020 SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI TANITIMI İZLE



GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Fatma

Burak

Meryem

Sadık Ardahan

Evrim

Cemal Can

Makbule

Ceyhun

Tayfun Erdoğan

Nisa

Yasin Obuz