MasterChef Şırdancı Mehmet, gündemde izleyiciler tarafından araştırılan isimler arasında yerini aldı. MasterChef'in bugünkü bölümüne konuk olarak eski yarışmacılar geliyor. Yarışmacıların yemeklerini tadımlayıp puanlayacak isimler arasında Şırdancı Mehmet de yer alıyor. Peki, Şırdancı Mehmet kimdir? MasterChef Şırdancı Mehmet Sur nereli?

ŞIRDANCI MEHMET KİMDİR?

Mehmet Sur aslen Adanalı ve şırdan ustasıdır. İstanbul'da yaşayan Masterchef Mehmet Sur 39 yaşında vesevecen tavırları, babacan halleri ile beğeni toplamıştı.

Küçük yaşlardan itibaren mutfak ile iç içe yetişmiştir. İstanbul'da bir çok otel ve restaurant bünyesinde ilk dönemlerde komi olarak çalışmış ve mesleki hayatına adım atmıştır. İlerleyen yıllarda et konularında uzmanlığını elde etmiş ve mutfak şefliğine kadar yükselmeyi başarmıştır. İstanbul'daki işletmesi ile de iş hayatını sürdürmektedir.

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