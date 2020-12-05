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  • MasterChef Tanya kimdir, nereli? MasterChef Tanya ne zaman elendi, geri mi döndü?
05 Aralık 2020 Cumartesi 11:21 | Son Güncelleme:

MasterChef Tanya kimdir, nereli? MasterChef Tanya ne zaman elendi, geri mi döndü?

MasterChef Tanya kimdir, nereli" MasterChef Tanya ne zaman elendi, geri mi döndü"

MasterChef Tanya, bugün programa konuk olarak katılıyor. Tanya hayranlarını sevindiren bu bölümde Tanya, ilk 7'ye kalan yarışmacı arkadaşlarının yemeklerini tadımlayarak oy verecek. İzleyiciler MasterChef Tanya ile ilgili aramalar yapmaya başladı. MasterChef Tanya ne zaman elendi? MasterChef Tanya kimdir, nereli?

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan MasterChef Tanya, geçtiğimiz haftalarda elenmişti. MasterChef Tanya, bugün programa konuk olarak katılıyor. Tanya hayranlarını sevindiren bu bölümde Tanya, ilk 7'ye kalan ve dokunulmazlık yarışında ter döken arkadaşlarının yemeklerini tadarak oy verecek.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında ve öğretim görevlisi olarak görev alıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya, 1 Kasım Pazar günü yarışmadan elendi.

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