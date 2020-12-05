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05 Aralık 2020 Cumartesi 11:21 | Son Güncelleme:

MasterChef Faruk Batuhan kimdir? MasterChef Batuhan kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Faruk Batuhan kimdir" MasterChef Batuhan kaç yaşında ve nereli"

Geçtiğimiz sezonun başarılı yarışmacılarından MasterChef Faruk Batuhan Öner, bugün MasterChef'e konuk olarak katılıyor. MasterChef Faruk Batuhan, bugün dokunulmazlık yarışında yapılan yemekleri tadımlarak oy verecek. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okuyan Batuhan özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı...

MasterChef Faruk Batuhan'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Faruk Batuhan Öner, MasterChed Türkiye'ye bugün konuk olarak katılan isimler arasında yer alıyor. MasterChef Batuhan, bugün dokunulmazlık yarışında yapılan yemekleri tadımlarak oy verecek. Peki, MasterChef Faruk Batuhan kimdir? MasterChef Batuhan kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı.

Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Bir yemek dergisinde yazarlık yapan Batuhan Öner Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.

Batuhan Öner, aynı zamanda oyuncu Begüm Öner'in de ağabeyi.

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