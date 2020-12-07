Sinem Kobal ile evli olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Lalin' açıklaması: Oyuncu olmak zorunda değil

Oyuncu Sinem Kobal ile evli olan ve geçen ay baba olan Kenan İmirzalıoğlu, ileride kızı Lalin’in meslek seçimine karışmayacağını söyledi. ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programını sunan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmaya katılan bir finalistin Lalin’in sinemacı bir aileden geldiğini vurgulaması üzerine “Lalin, istediği mesleği seçecek. Oyuncu olmak zorunda değil” dedi.

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