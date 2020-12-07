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  • Sinem Kobal ile evli olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Lalin' açıklaması: Oyuncu olmak zorunda değil
07 Aralık 2020 Pazartesi 02:10 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal ile evli olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Lalin' açıklaması: Oyuncu olmak zorunda değil

Sinem Kobal ile evli olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Lalin' açıklaması: Oyuncu olmak zorunda değil

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ileride kızları Lalin'in meslek seçimine karışmayacaklar.

Oyuncu Sinem Kobal ile evli olan ve geçen ay baba olan Kenan İmirzalıoğlu, ileride kızı Lalin’in meslek seçimine karışmayacağını söyledi. ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programını sunan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmaya katılan bir finalistin Lalin’in sinemacı bir aileden geldiğini vurgulaması üzerine “Lalin, istediği mesleği seçecek. Oyuncu olmak zorunda değil” dedi. 

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