  • $7,8023
  • 9,4635
  • 460.806
  • 1330.87
  • Haberler
  • Magazin
  • Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen'in 'Kırmızı Oda' yorgunluğu...
07 Aralık 2020 Pazartesi 02:17 | Son Güncelleme:

Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen'in 'Kırmızı Oda' yorgunluğu...

Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen'in 'Kırmızı Oda' yorgunluğu...

Kırmızı Oda'da oynadığı Alya karakteriyle izleyiciyi etkisi altına alan Melisa Sözen yeni proje öncesi dinlenmek istediğini açıkladı.

Binnur Kaya’nın rol aldığı ‘Kırmızı Oda’da oynadığı Alya karakteriyle izleyiciyi etkisi altına alan Melisa Sözen, güzel bir 12 hafta geçirdiğini söyledi. Yeni proje öncesi dinlenmek isteyen oyuncu, “Bir süre dinlenip, ardından projeleri okuyup sonra tekrardan çalışacağım” dedi. 

Sinem Kobal ile evli olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Lalin' açıklaması: Oyuncu olmak zorunda değil

Çukur dizisinin ünlü oyuncusu Filiz Taçbaş çiftçilik yapıyor

Yavuz Bingöl'den Mehmet Âkif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon ile çevrimiçi görüşme
<p>Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil büyük bir paniğe neden oldu. Çevredekiler

Bursa'da benzinlikte korkutan araba yangını: Hızla sağa sola kaçıştılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.