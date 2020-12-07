07 Aralık 2020 Pazartesi 02:17 | Son Güncelleme:
Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen'in 'Kırmızı Oda' yorgunluğu...
Kırmızı Oda'da oynadığı Alya karakteriyle izleyiciyi etkisi altına alan Melisa Sözen yeni proje öncesi dinlenmek istediğini açıkladı.
Binnur Kaya’nın rol aldığı ‘Kırmızı Oda’da oynadığı Alya karakteriyle izleyiciyi etkisi altına alan Melisa Sözen, güzel bir 12 hafta geçirdiğini söyledi. Yeni proje öncesi dinlenmek isteyen oyuncu, “Bir süre dinlenip, ardından projeleri okuyup sonra tekrardan çalışacağım” dedi.