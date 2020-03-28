Sinan Akçıl duyarlılığını gösterdi ve meslektaşlarına seslendi: Evde kal ama seyirci kalma!
Koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan ünlüler, 'evde kal' çağrılarına devam ediyor. Son olarak Sinan Akçıl, "Evde kal ama olaylara seyirci kalma" diyerek bir hareket başlattı.
Meslektaşlarına çağrıda bulunan Akçıl, Instagram hesabından "Evde kal ama olaylara seyirci kalma.. Yardım açıklamamız ektedir.. Herkesten bir adım görmek isterim, gizli değil açık açık yapılsın ki örnek olsun" notuyla şöyle seslendi: