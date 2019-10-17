Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra hüsran yaşadı! Kimse gelmedi...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Dün de Subaşı, Bebek'te sahibi olduğu kafenin birinci yılı için bir parti düzenledi.

KİMSE GİTMEDİ!

Magazinburada'nın haberine göre Şeyma Subaşı'nın partisi sönük geçti. Acun Ilıcalı ile beraberliklerinde sanat camiasından bir sürü arkadaşı açılışa gelirken, kafenin birinci yıl partisine ünlü simalardan kimse katılmadı. Partinin detaylarını Instagram sayfasından paylaşan Subaşı meşhur dansını yapmaktan da geri kalmadı.