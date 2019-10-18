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  3. Sıla'yı makyajsız gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı

Sıla'yı makyajsız gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı

Sıla'yı makyajsız gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı

Alışverişe makyajsız çıkan şarkıcı Sıla'yı hayranları tanıyamadı.

Hazer Amani ile ilişkisi doludizgin giden şarkıcı Sıla Gençoğlu, Nişantaşı’nda çıktığı kışlık alışverişinde objektiflere yansıdı.

MAKYAJSIZ SILA

Girdiği mağazada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra içeriden yardımcısının taşıdığı tek poşetle çıkan Sıla; şapkası, gözlükleri, kedili el çantası ve şalvarı andıran eşofman altıyla dikkat çekti. Makyaj yapmadan evden çıkan Sıla'nın fotoğrafını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Orhan Kural’ın kendisi hakkında "Bir şarkısında sigaraya özendirdiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili soruları, duymazdan geldi. Sorular üzerine gülümseyerek basın mensuplarına el sallayan Sıla, hızlı adımlarla mağazanın önüne yanaşan otomobiline bindi.

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