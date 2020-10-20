Şeyda Coşkun açıkladı: Ajda Pekkan estetikten bin pişman
Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ajda Pekkan'ın estetik yaptırmayı sevdiğini ama bacaklarına yaptırdığı liposuction yüzünden pişman olduğunu söyledi.
Gülşen, Gülben Ergen, Bengü, Büşra Pekin, Saba Tümer, Derya Baykal ve Derya Şensoy gibi isimlerle çalışan Şeyda Coşkun, Deniz Akkaya’nın sunduğu ‘Biz Bize’ adlı televizyon programına katıldı.
ÇOK BİLİNÇLİ BİR KADIN
Coşkun, bir dönem birlikte çalıştığı Pekkan’ın bacaklarına yaptırdığı liposuction uygulaması yüzünden pişman olduğunu söyledi. Tv100’deki yayında konuşan Coşkun, “Ajda Hanım ile çalıştım çok bilinçli bir kadındır. Birgün bana ‘Şeyda estetik yaptırmayı severim ama en çok bacaklarıma yaptırdığım şeylerden çok pişman oldum. Mahvetti kaslarımı, bunları lütfen insanlara söyle Şeyda’ demişti” dedi. 74 yaşındaki sanatçı Pekkan, bir dönem kusursuz bacaklarıyla çok konuşulmuş, diz estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri ‘menisküs ameliyatı oldum’ şeklinde yalanlamıştı.