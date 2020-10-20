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20 Ekim 2020 Salı 00:07 | Son Güncelleme:

Buse Çelik teyzesi Nurgül Yeşilçay'ın izinde

Buse Çelik teyzesi Nurgül Yeşilçay'ın izinde

Buse Çelik, teyzesi Nurgül Yeşilçay'dan oyunculuk dersleri aldığını söyledi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın yeğeni Buse Çelik, Nişantaşı Citys’de görüntülendi. Teyzesinin izinden giden Çelik, “Çok şanslıyım çünkü oyunculuk konusunda teyzemden sürekli eğitim alıyorum” dedi. İleride teyzesi gibi başarılı bir oyuncu olmak istediğini vurgulayan Çelik, “Teyzemi örnek alıyorum. İyi bir oyuncu olabilmek için çok disiplinli bir yaşamı göze aldım ve en iyisini yapmak için çok çalışıyorum” dedi.   

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