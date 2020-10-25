25 Ekim 2020 Pazar 12:01 | Son Güncelleme:
Şevval Şahin'in estetiksiz hali şoke etti! Görenler tanıyamadı
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin zaman zaman açıklamaları ve paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine geliyor. Şevval Şahin son olarak katıldığı bir televizyon programında sorulara cevap veremedi ve yine gündem oldu. Şahin'in estetiksiz hali de merak konusu oldu. Şevval Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.
MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında sorulara cevap veremeyen Şahin yine gündem konusu oldu. Şevval Şahin'in estetiksiz hali de yeniden araştırılmaya başlandı. Şahin'in estetiksiz halini görenler şoke oldu.
Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018'in birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Şevval Şahin'in estetiksiz fotoğrafları ise şok etkisi yarattı.