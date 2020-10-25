Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin nerelidir?

Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Katıldığı bir televizyon programında sorulara cevap veremeyen Şevval Şahin hakkında araştırmalar hız kazandı. Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Şevval Şahin'in estetiksiz hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor.

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı.

Şevval Şahin’in İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor. Şahin 1,82 boyundadır.