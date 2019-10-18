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  3. Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!

Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!

Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 750 bin TL değerindeki yeni lüks aracı ile önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

Kerem Bürsin’le ayrılığının ardından Zincirlikuyu’daki rezidans dairesine taşındığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’nın, Bebek sırtlarındaki lüks bir siteye taşındığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı havuzlu güvenlikli site için güzel oyuncunun ödediği ücret dudak uçuklattı.

Rahatı için kesenin ağzını açan Sarıkaya’nın evinin aylık kirasının 28 bin TL olduğu öğrenildi. Ayrıca oyuncu, yeni aracıyla da göz kamaştırdı.

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