Serenay Sarıkaya gitti Danla Bilic geldi... Ünlü isim yeni reklam yüzü oldu

Serenay Sarıkaya'dan yeni haber... Cem Yılmaz ile ayrılığıyla son dönemde magazin gündeminde adını sık duyduğumuz güzel oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar Kaz Dağları'nda annesiyle tatil yapıyor.

Dijital platformda yayınlanan Fi dizisinin final yapmasından sonra Alice Harikalar Diyarı adlı müzikalde yer alan ünlü güzel bu süre zarfında da bir markanın reklam yüzü olarak karşımıza çıkıyordu. Başarılı oyuncu, marka ile 4 yıl süren iş birliğinin sonlandığını "Bu bir veda postudur. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım..." ile başlayan sözleriyle sosyal medyadan duyurdu.

DANLA BİLİC MARKANIN YENİ YÜZÜ OLDU

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic cephesinden ise marka iş birliğini doğrulayan bir demeç geldi. Markadan kendisine gönderilen çiçek ve not ile bu sürpriz birlikteliği açıklayan ünlü fenomen, ocak ayıyla beraber marka ile güzel bir projeye başlayacaklarını duyurdu.

Şampuan markasının yeni reklam yüzünün Danla Bilic olması ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Serenay Sarıkaya ve Danla Bilic'in güzelliği ve saçları üzerinden gelen kıyas yorumlarında özellikle Danla'nın yıllarca çıtçıt ve kaynak saç kullanması çok eleştirildi.