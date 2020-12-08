İpek Tenolcay 'Maria ile Mustafa' dizisinin Nesrin'i oldu

atv ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrollerinde yer aldığı sevilen diziye usta bir isim dahil oluyor.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Maria ile Mustafa'nın kadrosuna katılan İpek Tenolcay, dizide Nesrin karakterini canlandıracak.

Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çeken İpek Tenolcay, en son Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinde Hüma karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.