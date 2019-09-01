Seren Serengil bebeğini kaybetti mi? Seren Serengil ve Yaşar İpek son dakika ayrıldı mı?
Seren Serengil ve Yaşar İpek ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Seren Serengil bebeğini kaybetti mi? Geçtiğimiz yıl evlenen Seren Serengil ile Yaşar İpek magazin gündeminde yer alıyor. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından İpek ve Serengil’den boşanma ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıkladı. Serengil’in bebeğinin sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi geldi.
“Seren Serengil bebeğini kaybetti mi?” sorusu gündemde yer alıyor. Seren Serengil ve Yaşar İpek ile ilgili son dakika magazin haberleri yakından takip ediliyor. Ünlü çift arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl evlenen çiftin boşanacaklarını açıklamalarının ardından iki taraftan da sarsıcı iddialar gündemde yer almaya başladı. Tartışmaların ardından Serengil, iki gün önce fenalaştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Serengil’in bebeğinin sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi geldi.