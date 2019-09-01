Seren Serengil bebeğini kaybetti mi? Seren Serengil ve Yaşar İpek son dakika ayrıldı mı?

“Seren Serengil bebeğini kaybetti mi?” sorusu gündemde yer alıyor. Seren Serengil ve Yaşar İpek ile ilgili son dakika magazin haberleri yakından takip ediliyor. Ünlü çift arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl evlenen çiftin boşanacaklarını açıklamalarının ardından iki taraftan da sarsıcı iddialar gündemde yer almaya başladı. Tartışmaların ardından Serengil, iki gün önce fenalaştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Serengil’in bebeğinin sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi geldi.